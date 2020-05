Municipales à Lille : la France insoumise appelle à battre En Marche et ne choisit pas à gauche

Julien Poix, candidat La France insoumise à la mairie de Lille, non qualifié pour le second tour appelle ce dimanche ses électeurs à faire barrage à Violette Spillebout, candidate La République en Marche. Il ne donne pas de consigne de vote entre les listes EELV et PS.