Municipales à Lille; le tribunal administratif a examiné les recours déposés après l'élection de Martine Aubry

Le tribunal administratif de Lille a examiné jeudi les recours déposés par deux opposants de Martine Aubry lors des dernières municipales. Le vert Stéphane Baly et la Marcheuse Violette Spillebout veulent faire invalider le résultat et dénoncent toute une série d'irrégularités. Le scrutin avait été remporté en juin dernier par la maire sortante, élue pour la quatrième fois avec 227 voix seulement d'avance sur le candidat écologiste et Violette Spillebout était arrivée à la troisième place.

Lors de l'audience, le rapporteur public a préconisé un rejet sur le fond de leurs requêtes, même s'il a retenu quelques irrégularités sur certains bureaux de vote. Pour lui, "le résultat proclamé est conforme à la volonté des électeurs lillois", malgré le faible écart de voix.

Le rapporteur ne relève pas d'irrégularité sur la campagne

Le tribunal a examiné point par point toutes les irrégularités supposées à commencer par celles relevées pendant la campagne par les deux candidats malheureux, comme la confusion dans la communication sur les réseaux sociaux de Martine Aubry maire et Martine Aubry candidate, certaines réunions de campagne qui se tenaient dans les locaux de l'Hôtel de Ville, la diffusion d'un documentaire sur France Trois consacré à Martine Aubry considéré par ses opposants comme un "film promotionnel"... Autre point soulevé, le recrutement par la ville au lendemain du premier tour de la triple championne du monde de boxe, Licia Boudersa. La personnalité est accusée d'avoir pesé sur le vote dans son quartier des Bois Blancs. Mais pour le rapporteur public, personne ne démontre que cette embauche est illégale et il relève d'ailleurs que la sportive a bien incité les lillois à voter, en s'exprimant sur les réseaux sociaux, mais elle avait ajouté cette précision de taille: "quel que soit votre choix".

Sur le scrutin, le rapporteur concède quelques irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à modifier le résultat de l'élection

Le rapporteur public s'est ensuite intéressé à la tenue du scrutin. Parmi les irrégularités relevées, des signatures différentes d'électeurs sur les registres de vote entre le premier et le deuxième tour: 510 selon les deux candidats, mais elles n'ont pas toutes été signalées dans le délai légal de 5 jours.

Violette Spillebout et son avocate demandent une prise en compte des conditions exceptionnelles de ce scrutin © Radio France - Sophie Morlans

Cette contrainte était impossible à tenir, selon l'avocate de Violette Spillebout, Héloïse Hicter, alors qu'il y a eu quinze semaines d'écart entre le premier et le second tour, pour des raisons sanitaires, et que deux registres d'émargement ont été utilisés. C'était donc un travail titanesque: "Matériellement c'est impossible. On nous demandait de relever toutes les irrégularités. On y a passé des dizaines et des dizaines d'heures et on a réussi à faire à peine 70 bureaux de vote." Le rapporteur public admet tout de même des « discordances » pour 62 signatures, comme il reconnait une irrégularité sur 4 bulletins injustement considérés comme nuls. Avec ce nouveau décompte, l'avance de Martine Aubry serait alors réduite, à 159 voix, mais suffisante pour conserver sa victoire.

Mais ses opposants estiment eux qu'avec un si faible écart, sa victoire ne tient plus. et rappellent que Lille avait battu un record d'abstention au second tour et que 400 personnes étaient hospitalisées lors du vote. L'avocate des verts, Muriel Rueff, demande la prise en compte de la situation sanitaire soulignant qu'au vu du contexte, des pans entiers du droit ont déjà été modifiés, notamment de droit électoral.

Quant à l'avocat de Martine Aubry, Me Philippe Bluteau, il dénonce un "acharnement" et une "débauche d'efforts" à la recherche de signatures différentes, "pour faire du buzz médiatique au lieu de faire du droit."

Chacun se dit serein avant le décision du tribunal administratif qui sera rendue dans un délai de deux semaines.