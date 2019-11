Municipales à Lille : les réactions à l'annonce de la candidature de Martine Aubry

Lille, France

Martine Aubry sera donc candidate à un quatrième mandat de maire, en mars 2020 pour aller "plus loin et plus fort" sur le plan social et écologique. L'élue PS qui avait assurer en 2013 qu'elle arrêterait après trois mandats successifs est finalement revenue sur cette promesse estimant qu'il y a "des circonstances exceptionnelles".

Pour la candidate LREM, Violette Spillebout, la maire de Lille repart au combat sans convictions :

C'est un choix par dépit et avant tout un constat d'échec flagrant

La France Insoumise doute de la politique écologique de Martine Aubry :

Lille est une ville bétonnée, socialement fracturée, à plusieurs vitesses

Stéphane Baly, la tête de liste d'Europe Ecologie Les Verts estime que cette candidature de la maire PS de Lille, dont il est l'un des conseillers municipaux dans la majorité, est "un renoncement majeur" alors qu'elle avait annoncé que ce mandat serait le dernier :

Une page se tourne à Lille, celle des mandatures Aubry et une certaine idée du développement de la ville.

Le candidat Les Républicains, Marc-Philippe Daubresse salue cette clarification politique estimant que jusque-là, la maire de Lille faisait campagne avec les moyens de la mairie :

Cette ville est plus dure, qu'on y vit plus mal qu'avant

"L'autre priorité c'est de changer la gouvernance verticale et autoritaire de Mme Aubry".

A droite, toujours, Thierry Pauchet, leader actuel du groupe d'opposition "Un Autre Lille" et tête de liste "Les Lillois sont formidables" rappellent l'absence de deux thèmes importants dans les premières déclarations de Martine Aubry : la sécurité et la tranquilité :