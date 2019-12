Municipales à Lille : les réactions à notre sondage

C'est un indicateur à trois mois du 1er tour des élections municipales : la liste emmenée par Martine Aubry arrive largement en tête des intentions de vote (30%) devant EELV (18%) et LREM (15%). La candidate macroniste Violette Spillebout est largement distancée mais garde espoir :

"Les Lilloises et les Lillois ne sont pas encore vraiment dans les municipale, les candidats n'ont pas présenté leur programme et le contexte national n'est pas très favorable. je retire deux enseignements : les extrêmes sont contenus :

le Rassemblement National et LFI sont contenus et Martine Aubry ne peut pas gagner seule.

"Elle va devoir travailler des alliances avec EELV peut-être même LFI. Rappelons-nous qu'Adrien Quaténnens (député LFI de Lille) a été élu en 2017 avec le soutien du Parti Socialiste".

Le sondage montre également que le bilan de la maire sortante est jugé "bon" ou "excellent" par 65% des personnes interrogées. Ce dont s'est félicité l'élue PS :

Ce qui me touche le plus, c'est que les Lillois approuvent largement notre action

Chez Europe Ecologie les Verts, on espérait sans doute être plus proche de la maire PS, alliée à eux depuis 2001. L'écart est de 12 points au final mais Stéphane Baly, leur chef de file, retient la deuxième place de ce "classement" : "à la même époque, avant l'élection de 2014, Martine Aubry était donné à 45% dans les sondages, elle a fait 35% au final".

L'actuel conseiller municipal EELV, membre de l'actuelle majorité à Lille, évoque les deux premiers échecs, selon lui, de Martine Aubry :

Le premier échec, c'est qu'elle renie ses engagements de 2014, elle n'a pas su transmettre et est de plus en plus isolée