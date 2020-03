Municipales à Lille : Martine Aubry arrive en tête, un score historique pour les écologistes de Stéphane Baly

A l'issue du premier tour dimanche 15 mars, Martine Aubry arrive en tête à Lille avec 29,8% des voix. En deuxième, Stéphane Baly rassemble 24,5% des suffrages, un record historique pour une liste écologiste dans la capitale des Flandres. Pour conclure le trio de tête, la candidate La République en marche, et ancienne cheffe de cabinet de Martine Aubry Violette Spillebout, avec 17,53%.

Près de 70% d'abstention

Chose assez surprenante pour ce scrutin, la maire sortante n'a pas tellement bénéficié de la prime aux sortants, avec moins de 30% des voix. Martine Aubry candidate à un quatrième mandat, et lors des précédentes élections municipales, en 2014 elle avait remporté 35% des suffrages aux premier tour.

Ce premier tour se place tout de même dans un contexte particulier : l'épidémie de coronavirus a fait exploser l'abstention : près de 70%.

Tractations avant le second tour

Avant le second tour, c'est l'heure des alliances : Stéphane Baly et la liste des verts sont très courtisés. Peu de temps après les résultats, Violette Spillebout tendait la main vers les Verts, qui lui ont sèchement claqué la porte au nez. L'écologiste n'a pas fermé la porte à une éventuelle alliance avec Martine Aubry. En revanche, il a appelé au report du second tour à cause de la pandémie de coronavirus. Il est normalement prévu le 22 mars.