Municipales à Lille: Martine Aubry et Stéphane Baly au coude à coude dans un sondage

Un sondage Ifop pour La Voix du Nord - Nord Eclair publié ce jeudi place Martine Aubry en tête avec 39% des intentions de vote pour le second tour à Lille mais elle est talonnée par le candidat EELV Stéphane Baly crédité lui de 37%. La course au beffroi est très serrée!

A dix jours du second tour des élections municipales, le suspens est à son comble à Lille. Selon un sondage Ifop pour La Voix du Nord et Nord Éclair dévoilé ce jeudi et réalisé auprès d'un échantillon de 609 personnes, la maire socialiste de Lille Martine Aubry et le candidat EELV sont au coude à coude. La sortante est créditée de 39% des intentions de vote contre 37% pour le candidat écologiste, et 24% pour la candidate LREM Violette Spillebout. Seulement deux points d'écart donc, ce qui est inférieur à la marge d'erreur. Stéphane Baly pourrait donc l'emporter et Martine Aubry être privée d'un quatrième mandat.

Martine Aubry ne bénéficie pas de sa gestion de la crise sanitaire

Au premier tour, Martine Aubry était arrivée en tête avec 29,8% contre 24,5% pour Stéphane Baly. Mais contrairement aux élections précédentes, aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux camps qui n'ont pour la première fois par fusionné. Une stratégie de cavalier seul qui pourrait donc coûter sa réélection à la maire sortante. "Avec la prime au sortant qu'on avait observé dans de nombreuses villes au premier tour et _avec la gestion de la crise sanitaire pendant laquelle elle a été extrêmement active_, elle aurait pu bénéficier d'un soutien plus important des électeurs., analyse le politologue Tristan Haute, chercheur associé à l'Université de Lille. Et finalement là ce qu'on observe, c'est que certes elle améliore son score du premier tour sans avoir fusionné avec d'autres listes, mais elle reste talonnée par Stéphane Baly".

"Arbitrer le match entre Martine Aubry et Stéphane Baly"

Reste aussi à savoir ce que vont faire les électeurs de Violette Spillebout: "On pourrait avoir des électeurs qui, par soucis de maintien d'une forme de stabilité, seraient tentés de voter pour Martine Aubry. Et inversement, on pourrait avoir des électeurs qui attachés à l'alternance seraient tentés de voter pour Stéphane Baly, d'autant qu'il n'a pas fait d'alliance à gauche. Ils pourraient aussi avoir envie d'arbitrer le match entre Martine Aubry et Stéphane Baly.", analyse Tristan Haute.