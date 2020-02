Municipales à Lille : Violette Spillebout dévoile sa liste

Lille, France

A Lille, il y a désormais 61 visages derrière la candidature de Violette Spillebout. L'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry investie par LREM a dévoilé à son tour sa liste pour les municipales. Elle dit vouloir créer un "appel d'air" et pour le démontrer elle a choisi comme numéro 2 un commerçant: Ali Douffi, 46 ans, opticien dans le centre ville, mais surtout issu de Lille-Moulins. Ce natif d'Algérie refuse qu'on lui colle l'étiquette du candidat de la diversité et des quartiers et dénonce ce qu'il appelle le "muselage démocratique" imposé par la municipalité actuelle aux habitants et aux associations à Lille-Sud et dans le quartier du Faubourg de Béthune.

Renouvellement, compétence, jeunesse

Urbaniste, chef d'entreprise ou chirurgien au CHU de Lille: 21 de ces candidats sont d'ailleurs sans étiquette politique. Certains ont répondu à l'appel aux lillois lancé par la candidate il y a un an et ont envoyé spontanément leur candidature. Dans la liste, également, une sportive de haut-niveau, la championne paralympique d'haltérophilie Souad Gazhouani. Les étudiants sont aussi représentés : la candidate la plus jeune a seulement 19 ans.

23 de ces candidats sont tout de même issus de LREM notamment la députée Brigitte Liso, 9è. Violette Spillebout a aussi emmené avec elle quelques anciens adjoints de Martine Aubry comme Bernard Charles ou Laurent Guyot, ancien proche de Patrick Kanner.

Pour incarner l'expérience politique, il y a aussi l'UDI Nicolas Lebas. Fort également de son mandat de vice -président du Conseil Régional, l'ancien maire de Faches-Thumesnil se dit aujourd'hui plus que jamais lillois.