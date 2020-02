Municipales à Limoges : Danielle Soury de la France Insoumise présente une liste socialement mixte

Danielle Soury, a présenté ce jeudi la liste qu'elle conduit pour les municipales à Limoges. Une liste de"gauche citoyenne écologiste". Avec ses co-listiers la conseillère municipale sortante du groupe Limoges Terre de gauche a voulu une liste intergénérationnelle et vraiment mixte socialement.

Baptisée "Vivons Limoges" la liste conduite par Danielle Soury pour le premier tour des municipales à Limoges sera étiquetée "Divers gauche" mais elle se dit être une liste de "la gauche citoyenne écologiste". Parmi les 55 candidats 13 appartiennent à la France insoumise, trois au Parti de gauche et quatre au mouvement "Ensemble". Il y a aussi deux anciens membres d'EELV mais ils sont 64 % à n'avoir aucune étiquette. "Notre liste est à l'image de la ville : socialement mixte avec des personnes de tous horizons et très impliqués dans la vie associative" a expliqué ce jeudi en présentant sa liste Danielle Soury. "Nous avons 8 candidats de moins de 30 ans et sur notre liste ils sont 20 % à habiter dans les quartiers prioritaires de la ville" ajoute t-elle.

Une charte des valeurs partagées par tous les candidats

"Ce n'est pas une liste partisane mais avec des valeurs ancrées à gauche" explique encore la tête de liste Danielle Soury. Les candidats ont signé une charte de valeurs élaborée il y a plusieurs mois. Une charte qui défend des valeurs comme l'humanisme, l'anti-discrimination, ou encore l'écologie. "Il faut que l'écologie soit accessible à tous" souligne aussi Didier Tescher, numéro deux sur la liste "Vivons Limoges" et ancien secrétaire régional d'Europe Ecologie Les Verts.

Les 55 candidats de la liste Vivons Limoges