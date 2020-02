Municipales à Limoges : Djebbari figure à la 8ème place de la liste de Monique Boulestin

La République en Marche aura bien sa liste à Limoges : Monique Boulestin a déposé les noms des 54 candidats qui la suivront dans cette campagne municipale, une liste estampillée "Parti Radical" et soutenue par le mouvement présidentiel LREM.

8ème place pour Jean-Baptiste Djebbari

Le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari y figure bel et bien, mais seulement à la 8ème place. Il est donc loin d'être un premier de cordée dans cette aventure. Et pourtant, l'ex-député de la Haute-Vienne avait promis de s'impliquer dans la campagne.

Mais il faut dire que ce fut difficile jusqu'à présent, entre un calendrier des transports et des retraites très chargé et une hostilité des syndicats et des opposants sur le terrain à Limoges. Que ce soit lors de la première réunion publique ou même à l'encontre du local de campagne de l'équipe, les adversaires de LREM ne simplifient pas la campagne de la liste Boulestin-Djebbari.

Du coup, pour Jean-Baptiste Djebbari, cette 8ème position est peut-être aussi une manière de se protéger : certain d'être élu dans la majorité en cas de victoire, mais quasiment sûr de ne pas être dans l'opposition, car trop bas sur la liste, en cas de défaite.

Eric Brunie, syndicaliste CFDT, en 2ème position

Pour le reste, la liste est à la fois composée de membres de la société civile, d'étudiants ou jeunes travailleurs, de chefs d'entreprises et de cadres, etc...

Mais on trouve aussi à la 2ème place l'ex-secrétaire régional de la CFDT Eric Brunie - qui s'est mis en congés de son syndicat le temps de la campagne. Paradoxal, vu le contexte de la réforme des retraites ? "Non", répond l'intéressé, "je suis membre du Parti Radical, le parti de Monique Boulestin, et militant centriste de longue date. Ici, nous avons un projet municipal et social pour Limoges, indépendant de la question des retraites".

Pour fermer cette liste, en 55ème position, on notera également la présence de la députée LREM Sophie Beaudouin-Hubière. Une présence symbolique mais logique pour cette élue qui défendait une liste autonome au 1er tour des municipales à Limoges, quand l'autre députée Marie-Ange Magne - absente de la liste... - prônait une alliance avec le maire sortant Emile-Roger Lombertie.