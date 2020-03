A Limoges, les listes de gauche ne parviendront pas à s'entendre en vue d'une éventuel second tour des élections municipales. Les têtes de listes Thierry Miguel (PS/PC/ADS), Bernard Drobenko (l'Ecologie en Commun) et Danielle Soury (France Insoumise) ont annoncé, chacun de son côté, leur mésentente.

Municipales à Limoges : la gauche ne fera pas l'union en vue d'un éventuel second tour

Les listes de gauche ne sont pas parvenues à s'unir en vue du second tour des municipales à Limoges

A l'issue du 1er tour des élections municipales à Limoges, les listes de gauche ne feront pas l'union en vue d'un éventuel second tour. En quelques heures seulement, les discussions ont tourné court, confirmant l'impossible entente entre les forces de gauche à Limoges comme cela avait été le cas avant le 1er tour.

Dans des communiqués quasiment simultanés, Bernard Drobenko (L'Ecologie en Commun) et Danielle Soury (Vivons pour Limoges - FI) d'un côté, et Thierry Miguel (gauche citoyenne, sociale, écologiste - PS/PC/ADS) de l'autre, annoncent l'impossibilité de mettre leurs programmes en commun.

Comme depuis le début de leur histoire (non) commune, chacun rejette la responsabilité de cet échec sur l'autre. "Nous constatons avec regret l'incapacité du PS à intégrer des divergence de visions [...] nous exprimons la déception des citoyens engagés dans nos deux listes (Drobenko et Soury, NDLR) qui découvrent des pratiques politiciennes qu'ils croyaient révolues" soulignent Bernard Drobenko et Danielle Soury, qui étaient parvenus à un accord préalable.

Pour sa part, la tête de liste PS/PC/ADS Thierry Miguel rejette la faute sur ses adversaires de gauche. "Nous regrettons de constater que [...] n'avons pas pu engager une discussion sur la base d'une confiance partagée. Les autres listes de gauche ont souhaité s'arc-bouter sur les mêmes points de divergences qui les avaient amenés à quitter la table des négociations en novembre dernier".

Plus amer encore, Bernard Drobenko en conclut : "le PS portera seul la responsabilité de la réélection de monsieur Lombertie".

C'est en effet une quasi-certitude, la gauche limougeaude a bel et bien enclenché la machine à perdre à pleine vitesse.