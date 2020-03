Municipales à Limoges : une liste sous le signe du renouvellement politique pour les écologistes

Pour Bernard Drobenko, chef de file de la liste "L'Écologie en commun", "l'important c'est le collectif". Cela se ressent même sur le choix de l'affiche de campagne. La tête de liste apparaît sur le côté laissant la place centrale à la numéro deux sur la liste Delphine Rochet avec en fond l'ensemble des colistiers.

"Nous avons la liste la plus citoyenne de toutes les listes pour la mairie de Limoges!", déclare fièrement ce professeur à la retraite membre du parti Génération.s.

53 personnes jamais élus

Sur cette liste, la place est donnée à un large renouvellement politique. Dans cette liste de 55 personnalités, les 53 premiers colistiers n'ont jamais été élu. Bernard Drobenko annonce aussi fièrement que "près de deux colistiers sur trois ne font pas partis d'aucun parti politique".

Ce n'est pas le cas pour les trois personnalités en tête de liste. Bernard Drobenko, Delphine Rochet et Damien Mazeau sont issus respectivement de Génération.s, d'Europe Écologie les Verts et de Place publique. On retrouve aussi de nombreux militants gravitant autour de la cause écologiste avec des défenseurs du vélo urbain ou encore des anti-pesticides.

La gratuité des transports

Parmi les 87 propositions du programme, la liste "L'Écologie en commun" souhaite notamment installer près de 150 hectares de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics (écoles, gymnases...).

Les écologistes souhaitent aussi repenser la mobilité urbaine. Une vitesse limitée à 30 km/h en ville, la construction de 50 kilomètres de pistes cyclable ou encore la gratuité des transports publics pour tous à Limoges au bout de quatre années de mandat. "_C'est viable économiquement_, promet la tête de liste, d'autres villes ont déjà mis en place cette gratuité avec succès. Je suis allé à Dunkerque et je peux vous assurer que cette mesure fonctionne à merveille!"

Les 55 candidats de la liste L'Écologie en commun

1. Bernard Drobenko. 67 ans, professeur émérite, environnement et urbanisme.

2. Delphine Rochet. 38 ans, psychologue clinicienne et du travail.

3. Damien Mazeau. 44 ans, responsable qualité sécurité environnement dans une SCOP du Bâtiment.

4. Marie-Laure Guéraçague. 71 ans, retraité.

5. Eric Cluzeaud. 59 ans, Agent de la fonction publique.

6. Frédérique Puymérail, 52 ans, gestionnaire ressources humaines

7. Pierre Baena, 64 ans, retraité.

8. Yamina Kherradji. 38 ans, infirmière.

9. Pascal Gaillard. 60 ans, conseiller en communication.

10. Monica Castro. 42, consultante en responsabilité sociale des entreprises.

11. Thierry Berger. 66 ans, professeur émérite en mathématiques.

12. Cécile Binet. 33 ans, responsable de service.

13. Cédric Sous. 43 ans, ingénieur environnement.

14. Lucie Bachelet. 27 ans, mandataire judiciaire.

15. David Grossoleil. 40 ans, professeur agrégé de mécanique.

16. Isabelle Lévêque. 58 ans, consultante en développement des ressources humaines

17. Nicolas Hay. 48 ans, consultante informatique.

18. Gaëlle Roux. 35 ans, stagiaire monteuse en ossature bois.

19. Olivier Rigal. 44 ans, employé de banque.

20. Danielle Debord. 52 ans, rédactrice.

21. Guilhem Urroz. 34 ans, ingénieur informatique.

22. Valérie Sarrazin. 50 ans, professeur des écoles.

23. Quentin Debat. 26 ans, ergothérapeute.

24. Eliette Jafflin-Millet. 34 ans, agent admnistratif.

25. Michel Rebérat. 59 ans, directeur école.

26. Nadège Cauzzi. 47 ans, chef de projet informatique.

27. Raphaël Candel-Escobar. 34 ans, paysagiste.

28. Pénélope Digan. 56 ans, médiatrice actions culturelles.

29. Vincent Enrico. 45 ans, responsable de formation.

30. Annie Roger. 70 ans, retraité.

31. Eric Tibi. 47 ans, chef de projet construction.

32. Djahida Benmehel. 59 ans, enseignante.

33. Benoît Reinhard. 58 ans, ancien maitre d'oeuvre rénovation passive.

34. Elodie Laffargue. 38 ans, militante de la cause animale.

35. Jean-Marc Plaziat. 61 ans, agent finances publiques et syndicaliste.

36. Elisabeth Horrière. 47 ans, masseur-kinésithérapeute.

37. Paul Mandonnaud. 78 ans, retraité.

38. Chantal Boutet. 65 ans, retraité.

39. Guilhem Delaitre. 29 ans, développeur web.

40. Isabelle Guyot. 43 ans, conseillère en insertion professionnelle.

41. Jean-Paul Gasquet. 35 ans, programmeur

42. Evelyne Fernandez-Boissard. 68 ans, retraité.

43. Arthur Hay. 19 ans, étudiant.

44. Claire Grimaud. 46 ans, professeur des écoles.

45. Régis Vetillard. 66 ans, proviseur retraité.

46. Judith Escarfail. 33 ans, employée de commerce.

47. Aref Aziz. 76 ans, éditeur.

48. Tiphaine Salzert. 37 ans, en recherche d'emplois.

49. Cyril Caminade. 39 ans, chiropracteur

50. Stéphanie Chateauvieux. 47 ans, chargée d'études

51. Cyril Dussuchaud. 51 ans, enseignant.

52. Amélie Dorme. 43 ans, conseillère pénitentiaire d'insertion et probation

53. Alain Barthélémy. 62 ans, chercheur.

54. Dominique Normand. 69 ans, retraité.

55. Jean-Louis Pagès. 64 ans, président groupe écologiste au Conseil régional.