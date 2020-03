Municipales à Lorient : quatre listes se qualifient dans un mouchoir de poche

C'est un taux de participation exceptionnellement bas qui touche le scrutin lorientais : à peine 34% de participation. La conséquence : quatre listes se qualifient pour le second tour. Damien Girard, à la tête d'un rassemblement de gauche écologiste, rassemble 22,99% des voix et crée la surprise. Il est talonné par le conseiller municipal d'opposition Fabrice Loher (20,83%). En 3e position, on retrouve la liste divers gauche du conseiller municipal Bruno Blanchard (18,45%), soutenue par le maire sortant Norbert Métairie. Enfin, en 4e position, Laurent Tonnerre (LREM), un autre conseiller municipal, ferme la marche avec 17,80% des voix.

Tous les quatre regrettent un scrutin inhabituel, marqué par la pandémie de coronavirus qui a effrayé certains électeurs. Seuls 13 000 Lorientais se sont exprimés, sur plus de 38 000 inscrits.

Vers une quadrangulaire à Lorient ?

Se dirige-t-on vers une quadrangulaire ou une triangulaire ? Tout dépendra des négociations entre les listes qui doivent être déposées d'ici mardi soir. "Il y aura certainement une discussion avec la liste de Damien Girard. Mais s'il n'y a pas d'accord, nous présenterons notre propre liste au second tour", explique Bruno Blanchard. "On va prendre le temps d'échanger et définir notre stratégie de second tour car c'est à ce moment qu'il faut s'imposer", laisse entendre Damien Girard, arrivé en tête.

Du côté de Fabrice Loher, on se félicite de cette seconde place : "cela nous permet d'être qualifié sans problème pour la suite. Nous avons toutes nos chances d'incarner le changement à Lorient. Mais il est bien trop tôt pour envisager une fusion avec une autre liste".

Le ton n'est pas vraiment à la discussion non plus du côté de Laurent Tonnerre. "On ne veut pas se résoudre à ce ce schéma dans lequel, pour quelques dizaines de voix, nous devrions fusionner avec une autre liste. Il faut prendre le temps de réfléchir, mais je reste convaincu du bien-fondé de notre démarche politique. On souhaite encore convaincre les Lorientais", précise Laurent Tonnerre.

