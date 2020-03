Municipales à Malaucène : deux listes mais il faudra revoter sur le vallon du Groseau

A Malaucène, 3.000 habitants au pied du Ventoux, le maire sortant Dominique Bodon ne se représente pas. Le dernier projet de la municipalité sortante a soulevé une polémique et provoqué la naissance d'une liste aux municipales 2020.

Consulter les habitants sur la réhabilitation des papeteries

Pour en finir avec les friches des anciennes papeteries dans le bas du vallon du Groseau, le maire actuel Dominique Bodon a conclu un accord avec un investisseur. Ce projet de construire des villas dans le vallon du Groseau a mobilisé des opposants. Ils ont monté leur liste Malaucene Avant Tout sans étiquette mais "multipolitique" avec Alexandrine Meynaud : "pour nous, le vallon du Groseau est inconstructible et le restera de façon définitive. Il y aura peut-être besoin d'un référendum sur la partie basse mais sur la partie hausse le Vallon restera classé inconstructible".

Pour la liste L'Autre Choix emmenée par le plombier Frédéric Tenon, une partie du chantier peut commencer mais il faudra un référendum : "c'est un point très important. La partie basse : oui. La partie haute : non. Il faut simplement que le promoteur Vintour comprenne qu'ils peuvent attaquer le chantier sur la partie basse, celle des bâtiments de l'ancienne papeterie. La partie hausse pose problème. C'est aux malaucéniens de décider de l'avenir de ce projet"

Gymnase et douches cyclistes contre rénovation du centre de Malaucène

La liste de Frédéric Tenon est sans étiquette. Ce pompier de Malaucene veut se battre aussi pour la maison médicale et le foyer logement des anciens. "Notre projet phare, c'est de créer un gymnase pour nos associations et nos écoles. Nous mettrons à l'étude un rond point à l'entrée de Malaucène pour désenclaver la zone d'activités et permettre aux camions de ne plus transiter par la route de Vaux. Nous aménagerons des endroits pour que les cyclistes puissent se doucher et s'arrêter à Malaucène".

La liste Malaucene Avant Tout d'Alexandrine Meynaud ne pédale pas ce sens : "les vélos c'est très bien en juillet et août mais on veut que les gens puissent vivre toute l'année à Malaucène. On ne veut plus de projets surdimensionnés. On dira non aux promoteurs. On va trouver des terrains pour que les jeunes de Malaucène puissent construire à Malaucène. On veut stopper les projets tournés uniquement vers l'habitat touristique." Alexandrine Meynaud propose de créer un jardin potager communal et organiser à nouveau des repas citoyen à Malaucène.

Alexandrine Meynaud emmène la liste Malaucène Avant Tout © Radio France - Philippe Paupert