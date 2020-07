Municipales : après l'annulation de l'élection à Malville, la maire fait appel

La maire de Malville, Martine Lejeune, élue au premier tour des municipales en mars dernier, a fait appel auprès du Conseil d'État, ce jeudi 16 juillet. Elle conteste la décision du travail administratif, rendue une semaine plus tôt, annulant le scrutin à cause d'une trop forte abstention.

"Nous sommes très confiant", assure Patrick Briand ce jeudi, le premier adjoint de Martine Lejeune. Cette dernière a, le matin, fait appel de la décision du tribunal administratif d'annuler l'élection municipale de 2020 à Malville. Le recours avait été déposé fin avril par la candidate Magali Janvier, arrivée deuxième au scrutin.

Selon nous, on est complètement légitime"

- Patrick Briand, premier adjoint de la maire de Malville

"On est très étonné de ce recours, lâche le premier adjoint au maire de Malville, Patrick Briand. Quand on voit le nombre de voix d'écart... on gagne quand même avec 265 voix d'écart par rapport à la liste de Madame Janvier." Martine Lejeune est arrivée en première position avec un peu plus de 50% des voix et Magali Janvier en deuxième avec un peu plus de 25% des voix.

Il souligne également le temps écoulé entre le scrutin - le 15 mars - et le dépôt du recours - le 30 avril : "Un recours, cela se travaille, d'accord, mais c'est tout de même bizarre". Enfin, le motif de l'annulation, selon lui, est tout autant étonnant car le taux d'abstention à Malville est proche de la moyenne nationale."Si on supprime les élections à Malville, cela veut dire que l'on va supprimer la moitié des élections en France", conclut-il.

C'est une élection qui est injuste"

- Magali Janvier, candidate à la mairie de Malville en 2020

Pour Magali Janvier, l'annulation de l'élection est totalement justifié. "Cela n'est pas un recours contre Martine Lejeune, ce n'est pas le sujet, assure-t-elle. Les chiffres [l'écart de voix], ce n'est pas le sujet non plus. On a une abstention qui est très forte et on se retrouve dans une élection qui est injuste."