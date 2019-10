Municipales à Marseille : Bruno Gilles ne dit plus qu'il sera candidat "jusqu'au bout"

Marseille, France

A Marseille, la bataille entre Bruno Gilles et Martine Vassal se poursuit. C'est maintenant la commission nationale d'investiture qui doit trancher entre le sénateur LR et patron du parti Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles et la présidente de la métropole et du conseil départemental Martine Vassal. Une réunion est prévu début novembre. Si Martine Vassal a laissé entendre qu'elle se maintiendrait même si son parti ne lui donne pas l'investiture, Bruno Gilles lui laisse planer le doute. Interrogé sur la question ce mercredi matin, le sénateur répond "c'est les marseillais qui vont choisir", rappelant que depuis le début il propose un "ticket". "Martine Vassal à la tête de la métropole et moi le candidat à la mairie de Marseille car les marseillais veulent un maire à plein temps".