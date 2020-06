Municipales à Marseille : nouvelles perquisitions chez Les Républicains

Les colistières de Martine Vassal, Géraldine Lapalus (candidate sur la liste LR dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille) et Monique Devouge (adjointe à la mairie des 11e et 12e arrondissement et candidate dans ce secteur) sont soupçonnées d'avoir proposé à des électeurs des procurations non-conformes. Ces nouvelles perquisitions à leurs domiciles font suite à celles menées samedi dernier au local de campagne de Martine Vassal et à la permanence de Julien Ravier, tête de liste LR dans les 11e et 12e arrondissements.

Selon la procureure de Marseille, Dominique Laurens, les enquêteurs cherchent à caractériser de possibles "manœuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration" ainsi que des "faux et usages de faux". Les vérifications portent désormais aussi sur le premier tour. Une habitante du 8e arrondissement a notamment raconté comment elle a été abordée par un élu pour lui faire signer une procuration avec la photocopie de sa pièce d’identité. Plusieurs assesseurs ont également relaté des événements inhabituels qui se sont déroulés dans les bureaux de vote le 15 mars dernier.

Jointe par SMS, Géraldine Lapalus affirme qu'elle a été entendue comme simple témoin dans le cadre de cette enquête. Elle précise que sa 19e place sur la liste de Martine Vassal dans le secteur ne lui permet pas d’être élue et qu’elle n'a jamais proposé de procurations sans signature. Selon elle, c'est une pure invention d'une journaliste de l’hebdomadaire Marianne, qui a révélé cette affaire la semaine dernière. Les enquêteurs ont copié les données du téléphone portable de l'actrice de la série télévisée "Camping Paradis".