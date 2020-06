Municipales : "il y a des contacts pris avec Samia Ghali" assure Sophie Camard du Printemps Marseillais

Elle est l'objet de toutes les convoitises : Samia Ghali. Fraîchement élue dans son secteur des 15-16e arrondissements de Marseille, la sénatrice, (ex-PS) est en position de rôle d'arbitre pour l'élection du futur maire ce samedi à Marseille. Depuis dimanche soir Le Printemps Marseillais et Les Républicains lui lancent des appels.

La principale concernée pour l'instant garde le silence, elle sait qu'elle peut faire basculer le vote. Sur France Bleu Provence ce lundi Benoît Payan semblait certain qu'elle ne "donnerait pas les clés à la droite", mais aucune annonce officielle n'a été faite jusqu'à présent. Sophie Camard, élue dans le 1er secteur avec un peu plus de 58% se montre plus prudente.

"Il y a des contacts qui existent. Je ne peux pas aujourd'hui vous annoncer quoique ce soit sur le résultat de ces contacts, mais les contacts sont en train d'être pris pour construire une belle majorité samedi." - Sophie Camard

Mais le Printemps Marseillais pourrait se heurter à une réticence de la part de Samia Ghali : dans son secteur pour le second tour le Printemps Marseillais a décidé de maintenir son candidat Jean-Marc Coppola, elle aurait pu perdre "à cause" de lui et on pourrait comprendre qu'elle n'ait pas apprécié la démarche. Alors que de leurs côtés Les Républicains, eux, ont retiré leur candidat (Moussa Maaskri) dans ce secteur.