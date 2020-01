Municipales à Marseille : "il y a trop de listes à gauche qui vont nous conduire à la défaite", P. Mennucci

Le PS n'aura donc pas de candidat pour les municipales à Marseille, Benoit Payan décide de ne pas se lancer et de soutenir l'écologiste dissidente Michèle Rubirola, ce qui ne ravit pas spécialement Patrick Mennucci.

Peut-être que les choses vont bouger tout même dans les prochaines semaines, en attendant pour l'instant Sébastien Barles d'Europe Ecologie les Verts fait toujours cavalier seul comme Samia Ghali (ex PS) et c'est d'ailleurs elle que Patrick Mennucci voudrait voir prendre la tête de liste.

"Samia Ghali, toute seule fait 10% des voix et elle est ostracisé. Tant que la gauche marseillaise considérera qu'il ne faut pas parler avec Samia Ghali elle fera une erreur. Quand elle fera plus de voix, parce qu'elle a une campagne cohérente et qu'elle a une personnalité... la gauche verra. Quand vous faîtes comme si les choses n'existaient pas et bien vous vous retrouvez Gros-Jean comme devant".