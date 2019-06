Municipales à Marseille : "je m'engagerai pour ma ville" dit le doyen Jean-Philippe Agresti sans déclarer sa candidature

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Jean-Philippe Agresti, doyen de la faculté de droit d'Aix-Marseille a affirmé qu'il s'engagerait pour Marseille "comme je l'ai toujours fait professionnellement tout au long de ma vie s'il y a un projet d'abord". L'universitaire a accompagné dans la cité Félix Pyat ce jeudi Brigitte Macron. Une visite "amicale et privée" selon Jean-Phililippe Agresti, qui a été interprétée comme un soutien de la première dame de France au doyen de la faculté. "Je ne voudrais qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Il s'agissait d'une visite amicale et privée" a insisté Jean-Philippe Agresti également accompagné jeudi du président de l'OM Jacques-Henri Eyraud.

"Je veux toujours faire avant d'être" (Jean-Philippe Agresti)

"Je ne m'engage jamais comme ça. Je veux toujours faire avant d'être. A partir du moment où il y a un projet construit, intelligent, bienveillant, de changement, de rénovation de la vie politique à Marseille, derrière ce projet je m'engagerai" a expliqué Jean-Philippe Agresti alors que le député LREM Saïd Ahamada est à ce jour le seul candidat déclaré à l'investiture LREM pour les élections municipales à Marseille.

Alors que l'état major LREM se demande si Marseille peut être conquise par la République en Marche, Jean-Philippe Agresti a estimé que "oui beaucoup peuvent se retrouver dans un projet comme celui-là et ce projet pourrait être impulsé par le souffle qui a été celui de 2017 lors de la campagne présidentielle". Avant d'insister sur la nécessité que "Marseille ne se coupe pas en deux. Marseille doit rester une et indivisible. Il faut de la mobilité physique, sociale et culturelle".

"Il peut y avoir des partenariats politiques"

Le doyen de la faculté de droit d'Aix-Marseille a également commenté l'appel au rassemblement de la droite, du centre et d'En marche, de la présidente LR de la métropole Aix-Marseille Martine Vassal. "Il faut un contrat avec les Marseillaises et les Marseillais, a expliqué Jean-Philippe Agresti. Ensuite il y a des lignes rouges à définir et des lignes vertes. Ensuite il peut y avoir des partenariats politiques. Enfin Marseille a besoin de retrouver de la proximité. Et cette proximité on peut la retrouver dans un contrat avec les mairies de secteur qui pourraient avoir plus de pouvoir de proximité" a-t-il conclu.