Municipales à Marseille : jour J pour le candidat les Républicains

Marseille, France

Et chacun reste sur ses positions, c'est en tout cas ce que l'on continue à entendre dans les deux camps. Martine Vassal persiste et signe, la mairie et la présidence de la métropole, ce n'est pas négociable. Un rappel, Martine Vassal arrive en tète au premier tour dans les sondages, quelle que soit la configuration pour les candidatures des autres partis. Elle part d'un constat simple, il est difficile de diriger la deuxième ville de France sans diriger la métropole, cela à cause de la répartition des compétences.

Son opposant veut être maire, les sondages lui sont moins favorables, mais Bruno Gilles affirme que chaque jour sur le terrain, il reçoit les soutiens de plus en plus nombreux des Marseillais. Beaucoup, dit il, ne veulent plus de la politique de Jean-Claude Gaudin. Martine Vassal vient de lui rendre hommage lors de la dernière séance du Conseil municipal.

Un choix cornélien pour la Commission Nationale d'Investiture des Républicains

Dans une des plus puissantes fédérations les Républicains, celle des bouches du Rhône, Bruno Gilles n'est autre que le président et Martine Vassal, la secrétaire départementale. Que va-t-il advenir au sein du parti du candidat non investi ?

Bruno Gilles, très déterminé à se présenter, choisi ou non, répète que le maire sortant lui a promis d’être son dauphin. Il défendra une nouvelle fois son projet devant la commission.

Jean-Claude Gaudin, soutien de Martine Vassal assistera à la réunion de la CNI, tout comme le président de la région Sud, Renaud Muselier, fervent partisan de Bruno Gilles .

Et puis cette indication Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale affirme que "Martine Vassal a montré toutes ses compétences, ses qualités à la tête du département des Bouches-du-Rhône et je trouve que ce serait une excellente maire de Marseille." On ne peut pas être plus clair et donc, faute d accord, les deux devraient se présenter devant les Marseillais en mars prochain.