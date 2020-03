Municipales à Marseille : l'union de la gauche avec Michèle Rubirola en tête, devant Martine Vassal

C'est une surprise : c'est bien la candidate de l'union de la gauche Michèle Rubirola qui arrive en tête du premier tour des élections municipales à Marseille avec 23,4% des suffrages. La candidate à la tête d'une liste baptisée "Le printemps marseillais" regroupant notamment le Parti socialiste, le Parti communiste et des mouvements citoyens se place devant sa rivale Martine Vassal. A Marseille, le taux d’abstention frise les 68% ce dimanche.

Le Rassemblement National donné par de nombreux sondages en tête n’arrive qu’en troisième position avec 19,4% des voix. Le sénateur RN Stéphane Ravier a fini en tête dans le septième secteur, qu'il avait emporté en 2014, mais n'a pas réussi aussi bien qu'il l'escomptait. "C'est le coronavirus qui sort vainqueur", a affirmé Stéphane Ravier, jugeant dès dimanche "impossible de maintenir" le deuxième tour après un scrutin déjà marqué par une abstention massive.

Martine Vassal, la candidate Les Républicains, en deuxième position

Martine Vassal, la candidate Les Républicains, a obtenu 22,3% des voix. La présidente de la Métropole et du Département était soutenue par le maire sortant Jean-Claude Gaudin, qui quitte le pouvoir après 25 ans aux manettes de la deuxième ville de France. La candidate Les Républicains n’a pas de réserve de voix, sauf si le candidat Les Républicains dissident Bruno Gilles, au dessus des 10%, se rallie. Mais compte tenu de la violence de la campagne entre les deux camps cela parait difficile. Bruno Gilles, qui peut se maintenir dans trois secteurs sur huit, sera une des clés du deuxième tour. "J'en appelle à un large arc progressiste pour battre les listes de Martine Vassal et de Stéphane Ravier" nous a-t-il confié ce dimanche, affirmant ne vouloir "ni système ni extrême".

Michelle Rubirola a en revanche déjà engrangé le soutien du vert Sébastien Barles, déçu car sous la barre des 10%. "On appelle à une large alliance pour mettre fin à ce système" a déclaré Sébastien Barles. "Il faut voir avec les soutiens de Samia Ghali et certains soutiens d'Yvon Berland si ils se reconnaissent dans cette logique de contrat pour sauver notre ville." Score décevant aussi pour la sénatrice Parti Socialiste des quartiers nord Samia Ghali. Elle est partie seule sur son nom. La République En Marche est également sous la barre des 10%.

"Je remercie les électeurs (...) qui ont porté leurs voix vers le changement que nous représentons, cette clameur d'espoir, le printemps après un trop long hiver, l'espoir de se projeter dans une ville plus juste, plus verte et plus démocratique", a réagi Michèle Rubirola. Médecin généraliste, cette élue écologiste est arrivé en tête dans trois des huit secteurs de la ville, comme les listes Les Républicains, qui étaient en tête dans six secteurs sur huit en 2014.