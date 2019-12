Municipales à Marseille : le doyen de la fac de droit, Jean-Philippe Agresti, veut rassembler

Marseille, France

Il est candidat aux municipales à Marseille et il demande "le soutien" et non pas l'investiture de La République en Marche car selon lui _"les Marseillaises et les Marseillais n'ont pas envie de voir planter le drapeau de tel ou tel parti politique. Ils veulent une équipe qui travaille". _Et quand on l'interroge sur ses motivations à se lancer en politique, lui qui n'a aucun mandat répond : "Ce qui me pousse c'est que je n'attends pas grand chose. Ma vie professionnelle va bien, ma vie personnelle aussi. C'est un moment d'épanouissement. Je veux rendre à ma ville ce qu'elle m'a apporté. Je suis un pur produit de l'ascenseur social républicain."

"Je veux me poser dans l'action, pour rassembler les Marseillais venus de tous bords, de la société civile, de la gauche à la droite pour une union municipale."

Tolérance zéro sur la propreté

Jean-Michel Agresti veut faire de la propreté sa priorité, s'il est élu maire de Marseille. "D'autres villes ont réussi, Marseille doit réussir". Selon lui, c'est la municipalité qui doit agir et non les habitants, car "les habitants des cités ne peuvent pas se substituer aux services publics".