Municipales à Marseille : le "non" du vert Sébastien Barles à Jean-Luc Mélenchon

Marseille, France

Sébastien Barles qui a décidé de ne pas participer au rassemblement de la gauche sous l'expression du "Printemps marseillais" explique que son but n'est pas de sauver la gauche mais de "sauver Marseille". "Ce qu'on ne souhaite pas c'est repartir sur une discussion sans fin avec les organisations politiques", explique l'écologiste marseillais.

"Les marseillais attendent autre chose que ce type d'organisation boutiquière."

Sébastien Barles s'en prend à Jean-Luc Mélenchon et s'étonne de ce registre de "facilitateur" qu'il ne connaissait pas. "On connaissait plutôt le bruit et la fureur", rappelle le chef de file des écologistes marseillais, candidat aux élections municipales.