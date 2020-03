Municipales à Marseille , le RN tente le buzz pour un foulard.

Visiblement , à Marseille ,rien n 'arrête certains candidats pour faire le buzz sur les réseaux sociaux à moins de deux semaines du premier tour des élections municipales.

Stéphane Ravier pour le rassemblement national s'est indigné à propos de photos ou l'on voit une jeune femme avec un foulard .Ce sont celles des candidats dans les 1 er et 7 éme arrondissements de Marseille pour la République en Marche.Sarah Labidi y apparait coiffée d'un foulard, il ne s'agit pas d'un voile et son visage est parfaitement visible . Ce sont de simples clichés pris lors d 'un rassemblement de co-listiers et non pas d'une affiche de campagne . Pour Stéphane Ravier ,c'est une provocation et elle doit être pointée notamment sur les réseaux sociaux .Yvon Berland, tête de liste de la REM à Marseille se défend de tout communautarisme .Selon lui ,cette candidate représente une partie de Marseille .Il revendique de la tolérance.