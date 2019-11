Municipales à Marseille , le spectre d'un maire sans majorité absolue

Marseille, France

Une préoccupation en particulier du coté du parti présidentiel , la République en Marche mais aussi dans les rangs de la formation du maire sortant à savoir les Républicains . Pour la REM, plusieurs candidats et aucune décision pour l' instant .Pour LR ,2 candidats à l'investiture très déterminés à ne rien lâcher .

la loi PLM , Paris , Lyon , Marseille.

Du coup avec en plus une élection qui se joue en fait dans 8 secteurs , si rien ne bouge le risque d'un conseil municipal dirigé par un maire sans majorité absolue se profile .Explication : le conseil municipal de Marseille compte 111 élus .ils sont issus en fait de 8 élections dans chacun des 8 secteurs de la ville (loi PLM) . Un électeur marseillais ne vote pas directement pour désigner le locataire de l'hôtel de ville pour 6 ans ,il vote pour une liste dans chaque secteur. En fonction du nombre d'habitants et du nombre de voix obtenues chaque liste de chaque secteur envoie à la mairie centrale un certain nombre de conseillers municipaux ,ils élisent le maire.

Par exemple , si le désaccord entre Martine Vassal et Bruno Gilles persiste aujourd'hui après l'échec de la tentative de conciliation , il est possible que les deux prétendants se présentent .Deux listes les Républicains dans chaque secteur ,une officielle et une dissidente . Le résultat , une division des voix et donc moins d'élus pour chacun qu'en cas de candidature unique LR.

Dans les autres camps , le Rassemblement National peut remporter l'élection au moins dans un voir deux secteurs, même situation pour la gauche .La surprise pourrait venir des écologistes ou encore de la République en Marche .En ce 15 novembre impossible de faire un pronostic réaliste.