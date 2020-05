À Marseille les deux candidats de droite Martine Vassal, investie par LR, et Bruno Gilles, le candidat dissident, se sont rapprochés ce samedi, en vue du deuxième tour des élections municipales.

Municipales à Marseille : les deux candidats de droite Martine Vassal et Bruno Gilles se rapprochent

Martine Vassal et Bruno Gilles, adversaires à droite pour la mairie de Marseille (photo d'illustration)

La campagne des municipales reprend à Marseille et les deux candidats de droite se sont rapprochés ce samedi en vue du second tour, alors que le dépôt des listes sera clos mardi.

La candidate investie par Les Républicains Martine Vassal apporte son soutien au dissident Bruno Gilles dans le secteur dont il est le maire sortant, les 4e et 5e arrondissements "parce qu'il est en grand danger face au Printemps marseillais et face à madame Rubirola" a expliqué Martine Vassal lors d'une conférence de presse. Au premier tour Bruno Gilles a été largement avec 22,1% des voix par Michèle Rubirola (37,4%). Le candidat de Martine Vassal avait rassemblé lui 9,7% des suffrages.

Dans les 6e et 8e arrondissements, c'est Martine Vassal qui a obtenu le ralliement de Ludovic Perney, candidat présenté par Bruno Gilles. Un secteur où elle se présente en tête au deuxième tour avec moins de trois points d'avance sur le Printemps marseillais. "Je prends acte du choix de Ludovic Perney de rejoindre la liste de Martine Vassal" a déclaré Bruno Gilles, "en regrettant qu’il n’ait pas pris la peine de me prévenir ainsi que beaucoup de ses colistiers."

Dans d'autres secteurs, notamment les 2e et 3e arrondissements, où leurs listes sont au coude-à-coude, Martine Vassal et Bruno Gilles sont "en pourparlers pendant ce long week-end", a aussi assuré la présidente du département. Bruno Gilles évoque lui le "possible retrait de Solange Biaggi" (la candidate de Martine Vassal), au profit de sa candidate. Dans le centre-ville, le secteur des 1er-7e arrondissements, où sa liste est arrivée seulement sixième, Bruno Gilles a pour sa part appelé "à faire barrage à la liste emmenée par la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, Sophie Camard", arrivée en tête devant la candidate de Martine Vassal.