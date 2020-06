Municipales à Marseille : les forces en présence et les enjeux

Marseille, plus que jamais depuis un quart de siècle sera certainement la ville de province la plus observée toute cette semaine avant le second tour des élections municipales dimanche.

L’enjeu est la succession de 25 années de règne du maire sortant LR Jean Claude Gaudin. Un enjeu doublement perturbé, d’une part par la crise sanitaire, et puis par l’affaire des procurations soupçonnées frauduleuses que nous vous avons révélée et que nous suivons depuis plus de dix jours. Un contexte particulier et pour la première fois depuis près de 3 décennies, une chance sérieuse de voir passer la deuxième ville de France à gauche.

Et cela notamment grâce à une une incontestable poussée écologiste. Après de nombreuses querelles à gauche dans les mois avant le premier tour, notamment sur le choix de la tête de liste, la presque union de la gauche et les écologistes s'en sortent bien. Le candidat officiel d'EELV Sébastien Barles s'est rangé derrière cette alliance de circonstance, portée par… l'écologiste Michèle Rubirola, arrivée en tête en mars avec 23,44 pour cent des voix.

Martine Vassal empêtrée dans l’affaire des soupçons de fraudes aux procurations se retrouve après sa deuxième place en mars ( 22,32 % ) et des sondages défavorables dans une position très délicate. Cela met très en colère l’état-major national des Républicains. Perdre Marseille serait un véritable coup de tonnerre. Le rassemblement national arrivé troisième au premier tour, conserve dans les études cette place. Le dissident LR Bruno Gilles avec ses un peu plus de 10 pour cent espère encore profiter de « l’affaire » et se retrouver sur le siège de Maire. La sénatrice Samia Ghali pourrait conserver son secteur des quartiers nord. Yvon Berland a décidé de maintenir sa candidature dans le 6/8.

Cependant le scrutin par secteur ne permet pas de faire un pronostic fiable. Et puis tout peut arriver lors du troisième tour, c’est-à-dire le jour de l’élection du maire par les 101 nouveaux conseillers municipaux. Sans oublier, toutes les incertitudes sur le taux de participation.