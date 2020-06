Municipales à Marseille : "les listes dirigées par Martine Vassal ont résisté" (Jean-Claude Gaudin)

Alors qu'une page va se tourner à Marseille, Jean-Claude Gaudin a commenté ce dimanche soir les résultats du second tour des municipales et l'avance de la liste de gauche, il évoque "une nette poussée constatée aussi dans toute la France" et estime que les listes de Martine Vassal ont bien résisté.

Il aurait sans doute voulu quitter le fauteuil qu'il a occupé pendant plus de 25 ans avec la certitude de le laisser dans les mains de la droite, mais Jean-Claude Gaudin doit se faire à l'idée qu'un autre scénario est en train de se dessiner dans sa ville. Le score de la liste du Printemps Marseillais est sans appel et vient changer ses plans : 38,2% des suffrage, 29,8 pour Les Républicains et les listes de Martine Vassal.

Ce second tour de scrutin a confirmé la nette poussée à gauche ressentie déjà, à Marseille comme dans toute la France, au mois de mars. Mais il n’a pas permis de dégager de véritable majorité pour désigner clairement mon successeur à la tête de notre ville

Le maire sortant qui préfère voir le verre à moitié plein pour éviter sans doute de parler d'un échec.

Face à cette avancée d’une gauche qui a enlevé quatre secteurs et qui dispose de 42 élus, les listes dirigées par Martine Vassal ont résisté mieux que l’annonçaient les sondage

Les Républicains conservent deux secteurs, dans les 9ème et 10ème arrondissements et dans les 11ème et 12ème arrondissements, et enlevé celui que le Rassemblement National détenait depuis 2014. La victoire qu’a remportée le Général Galtier permet à la Droite et au Centre de compter ainsi 39 élus au futur Conseil municipal contre 42 pour le Printemps Marseillais. Et le maire de Marseille qui rappelle que rien n'est encore fait.