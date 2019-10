Municipales à Marseille : Martine Vassal candidate quoiqu'il arrive

Deux candidats pour une seule place. La "guerre" entre Martine Vassal et Bruno Gilles à Marseille continuent. Aucun ne veut lâcher le combat. Tous les deux attendent donc que le chef des Républicains, récemment élu, Christian Jacob tranche. Une réunion est prévue début novembre mais Martine Vassal n'attend pas la décision pour poursuivre sa campagne.

La présidente de la Métropole et présidente du département des Bouches-du-Rhône laisse même entendre sur France Bleu Provence qu'elle maintiendra sa candidature si elle n'est pas choisie, si elle n'a pas l'investiture.

Je ne suis pas sur une problématique de parti, je suis sur une problématique de projet. Les marseillais ne veulent pas un parti politique. Aujourd'hui Métropole et ville sont liées il est indispensable d'être sur les deux - Martine Vassal

Martine Vassal en concurrence avec Bruno Gilles ne veut pas parler de guerre mais elle reconnait "des divisions"..

Dans une famille on peut ne pas être d'accord, on peut se disputer. Mais ce qui est important c'est que Marseille n'ait pas qu'un parti politique. La division ça ne fonctionnera pas.

Quant à sa double casquette...et peut-être triple si elle devient maire de Marseille, Martine Vassal annonce qu'elle quittera le département.

On me reproche de tout vouloir, mais je l'ai toujours dit je lâcherai le conseil départemental si je suis maire. La ville de Marseille et la Métropole sont imbriquées.