Municipales à Marseille - Martine Vassal persiste : "Je ne suis pas une fraudeuse, je ne l'ai jamais été"

Depuis les révélations de suspicions de fraudes aux procurations et de possibles irrégularités lors du premier tour des élections municipales chez Les Républicains à Marseille, la présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence garde le même discours : "Je ne suis pas une fraudeuse, je n'ai jamais fraudé de ma vie." Un discours que Martine Vassal répète à chaque fois qu'elle est interrogée sur le sujet, peu importe la question. Et sur France Bleu Provence, la candidate des Républicains à la mairie de Marseille tente de détourner l'attention quand on lui demande comment elle pouvait ne pas être au courant de ces suspicions.

"Aujourd'hui il y a une enquête. Ce que j'espère c'est que cette enquête se conclue aussi vite que ce qu'elle a été ouverte. On va attendre que l'enquête soit clôturée."

Et depuis les révélations et les perquisitions, Martine Vassal s'est-elle renseignée sur ces suspicions qui pèsent sur son camp ? Est-elle entrée en contact avec ceux qui ont témoigné ? Ceux qui racontent notamment sur France Bleu Provence des irrégularités ? La candidate ne répond pas.

Elle préfère s'en référer à l'enquête et souhaite d'ailleurs une enquête pour tous les partis.

"Je souhaite que cette enquête soit faite dans tous les secteurs, pour tous les candidats, pour toutes les procurations. Je ne voudrais pas qu'on prive les électeurs de leur droit de vote."

De nouvelles révélations de France 2 font état de fausses procurations établies dans un EHPAD de Marseille, d'après des témoignages d'assesseurs dans les 11e et 12e arrondissements et de Robert Assante, candidat sur la liste de Bruno Gilles, dissident LR : des électeurs auraient voté pour 51 des 55 résidents de la maison de retraite.

Martine Vassal reste déterminée et ressort également son refrain sur la possibilité de l'arrivée de la gauche au pouvoir à Marseille. D'après un sondage Ifop publié mercredi par La Provence, Martine Vassal est créditée de 29% des intentions de vote pour le second tour derrière Michèle Rubirola, la candidate du Printemps Marseillais (union de la gauche), qui récolterait 36% des suffrages.