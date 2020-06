Municipales à Marseille : Michèle Rubirola en tête selon les premières estimations

Marseille passerait à gauche selon un sondage Harris Interactive Epoka sorti des urnes ce dimanche soir. La candidate de l'union de la gauche Michèle Rubirola (Printemps Marseillais) arriverait en tête avec 39,9% des voix. Martine Vassal, la candidate Les Républicains et successeur du maire sortant Jean-Claude Gaudin, arriverait en deuxième position avec 29,8% des voix. Viendrait ensuite Stéphane Ravier du Rassemblement national avec 19,8% des suffrages, puis le candidat dissident Les Républicains Bruno Gilles qui recueillerait 6,2% des voix, Samia Ghali avec 2,7%, et enfin le candidat LREM Yvon Berland avec 1,6% des suffrages selon ce sondage Harris Interactive Epoka.

Des surprises dans certains secteurs

Des surprises sont à prévoir dans certains secteurs. Tout d'abord, et le résultat est là, définitif, Bruno Gilles perd son siège de maire de secteur dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. "Je ressens une profonde tristesse et une grande déception" a t'il réagi dans un communiqué. "Nous avons proposé aux Marseillais un programme participatif de qualité : les électeurs n’y ont pas adhéré. J’ai échoué malgré toute l’énergie déployée. J’ai échoué malgré un fol espoir que j’ai senti naître au fil des mois d’une campagne qui ne nous a pas permis de nous exprimer pleinement. Pas de débats, pas de meetings, une crise sanitaire, des soupçons de fraudes aux procurations, tout ça a amené à un certain dégoût de l’exercice démocratique dans la population. Hélas, je ne suis pas parvenu à renverser la tendance."

Dans les 6e et 8e arrondissements, Martine Vassal (LR) serait battue par Olivia Fortin (Printemps Marseillais). Dans les 13e et 14e arrondissements Stéphane Ravier (RN) perdrait son siège de maire de secteur au profit de David Galtier (LR). Stéphane Ravier déclare avoir réuni 48% des votes dans son secteur.

Les résultats ne sont pas encore définitifs mais selon le président de la région PACA Renaud Muselier, le Printemps Marseillais aurait remporté l'élection dans quatre secteurs, Les républicains dans trois secteurs et Sama Ghali dans un secteur (le sien) :

Alors au QG de Michèle Rubirola (Printemps Marseillais), l'ambiance est à la fête ce soir :

"Ce ras-le-bol local s'est vu au niveau national" a déclaré Stéphane Ravier au micro de France Bleu Provence ce dimanche soir. "Cette ville de Marseille bascule à gauche, voir à l'extrême gauche, dans plus d'incompétence... Une équipe totalement inexpérimentée".