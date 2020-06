Municipales à Marseille : Michèle Rubirola loin devant Martine Vassal selon un sondage IFOP pour La Provence

A 11 jours du second tour des municipales à Marseille la gauche garde l'avantage selon un sondage IFOP que publie ce mercredi matin le journal La Provence. Michèle Rubirola, candidate du Printemps Marseillais fait cavalier seule en tête devant Martine Vassal (LR) et Stéphane Ravier (RN).

Les affaires judiciaires qui touchent le clan des Républicains sont-elles en train de peser dans l'issue du scrutin de dimanche 28 juin ? En tout cas le sondage IFOP publié par le journal La Provence ce mercredi ne tourne pas à l'avantage de la candidate Les Républicains Martine Vassal. Sa rivale Michèle Rubirola garde l'avantage et creuse même l'écart.

La candidate du Printemps Marseillais récolterait 36% des suffrages soit 13 points de plus qu'au premier tour. La leader de cette coalition très plurielle à gauche a musclé son socle avec l'apport des 9 % du vert Sébastien Barles mais le constat est là, Michèle Rubirola fait encore plus. Derrière, Martine Vassal prend 9 points depuis le 15 mars avec une estimation de l'IFOP à 29 %, la cheffe de file de la droite marseillaise qui n'est pas aidée par l'affaire du moment autour des suspicions de fraudes des procurations. Une affaire prise en compte par ce sondage réalisé entre les 13 et 15 juin. Toujours à la troisième place : le Rassemblement National de Stéphane Ravier qui avec 22 % n’améliore que de quelques points son score du premier tour loin très loin des ténors. Bruno Gilles, le candidat dissent de la droite peut espérer 6 %, Samia Ghali 5. Mais ceci n'est évidemment qu'un sondage. Autre paramètre à ne pas négliger : l'abstention, au premier tour il était de 67,45% à Marseille.