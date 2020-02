Municipales à Marseille : Michèle Rubirola (Printemps marseillais) veut "doubler le budget consacré" à l'école

Marseille, France

Michèle Rubirola a donné la primeur de son programme concernant l'école, à France Bleu Provence, vendredi 7 février. La candidate à la mairie de Marseille, tête de liste du Printemps marseillais, rassemblement qui regroupe plusieurs forces de gauche, des Insoumis au Parti Socialiste, assure vouloir "des écoles à la hauteur de notre ville."

"Priorité sur les 34 écoles sur lesquelles on nous signale les problèmes les plus importants".

Elle promet de "doubler le budget consacré à l'entretien des écoles", si elle est élue en mars. "De trois millions d'euros, nous passerons à six millions. Et ce sera fait en priorité sur les 34 écoles sur lesquelles on nous signale les problèmes le plus important", ajoute-t-elle. Autrement dit, les établissements qui présentent de l'amiante ou un problème d'isolation, ce qui rend les salles de classe particulièrement fraîches l'hiver.

Reste à savoir où trouver les finances, alors que l'équipe municipale actuelle s'est cassé les dents sur le sujet. Son partenariat public-privé pour permettre la rénovation d'une trentaine d'écoles a été annulé par la justice. Michèle Rubirola assure qu'elle demandera l'avis des citoyens "qui seront à 50% dans le conseil municipal", pour mener à bien le projet. "Il faut faire de ces écoles des îlots de fraîcheur pour lutter contre le réchauffement climatique."