Invité de BFMTV et RMC, Renaud Muselier s'est exprimé jeudi en faveur d'une éventuelle alliance entre LR et la République en marche pour la mairie de Marseille.

Marseille, France

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, invité de BFMTV et RMC, s'est dit prêt ce jeudi matin à une alliance avec la République en Marche pour les élections municipales de 2020 à Marseille.

"Moi, je ne veux pas des Insoumis ou du Front national : à partir de là, on peut discuter", a-t-il expliqué. "La région ne peut pas se permettre d'avoir un schéma où Marseille tombe aux mains des extrêmes".

Dans un sondage commandé par Cap sur l'avenir 13, association politique de Renaud Muselier, et publié par Paris-Match mardi 27 février, le président de la région PACA arriverait en tête avec 26% des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon (21%) et le délégué général de LREM, Christophe Castaner (20%). Arrivent ensuite Stéphane Ravier (17%), la socialiste Samia Ghali (14%) et le communiste Jean-Marc Coppola (2%). À ce jour, seul le candidat du Front national s'est déclaré.