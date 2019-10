Municipales à Marseille : Saïd Ahamada attend l'investiture LREM, mais se dit déjà en campagne

Les deux candidats officiels pour l'investiture de La République en Marche pour les municipales de mars 2020 à Marseille, Saïd Ahamada, député des Bouches-du-Rhône et Yvon Berland, exprésident de l'université d'Aix-Marseille, commencent à s'impatienter. LREM n'a toujours pas tranché.

Marseille, France

Le temps passe, les dates des élections municipales approchent et La République en Marche n'a toujours pas désigné son candidat à Marseille. Il n'en manque pas pourtant ! Officiellement ils ne sont que deux, Saïd Ahamada et Yvon Berland, mais d'autres pourraient bien sortir du chapeau. Les deux en lice attendent donc que leur parti prennent une décision. Et l'attente est longue à tel point qu'ils préfèrent déjà se lancer dans la campagne,histoire de ne pas prendre trop de retard.

Le député des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada ne veut pas avouer son impatience, mais il se dit déjà en campagne.

"Je suis entré dans cette course à l'investiture avec la certitude que je l'aurais, sinon vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas convaincre les gens si vous ne vous projetez pas sur 2020 et après."

Pour l'instant La République en Marche ne donne pas de date. Personne ne sait quand les candidats potentiels seront fixés alors ils avancent chacun de leur côté. Et après ? Les deux "officiels" sauront-ils se retrouver, s'unir ? Saïd Ahamada reste assez évasif sur la question.

"Au delà des personnes, ce qui m'intéresse c'est le projet. Le même type de projet que celui que je propose, c'est à dire une liste progressiste et écologiste qui dépasse les partis. Chacun viendra avec son étiquette."

Quant au rassemblement voulu par Martine Vassal, Saïd Ahamada ne semble pas trop tenté. Pour l'instant en tout cas.