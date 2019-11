Municipales à Marseille :Said Ahamada y va meme sans investiture LREM

Avec ou sans investiture officielle , il sera candidat à la mairie de Marseille pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Said Ahamada l 'a annoncé ce jeudi soir . Lé député LREM de la 7 éme circonscription des Bouches du Rhône ne veut plus attendre.