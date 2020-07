Municipales à Marseille : Samia Ghali, convoitée par la gauche et la droite

À la veille de l'élection du futur maire de Marseille et alors que les rebondissements n'en finissent plus, c'est Samia Ghali, élue des quartiers nord, qui concentre toutes les attentions. La gauche et la droite veulent ses voix et tentent de l'attirer pour obtenir une majorité.