Municipales à Marseille : Stéphane Ravier (RN) prêt à une alliance avec Les Républicains et la République en Marche

Pour Stéphane Ravier maire des 13/14ème arrondissement de Marseille, le Rassemblement National, son parti, est la 1ère force politique de Marseille pourtant le sondage publié il y a deux semaines donnait plutôt Martine Vassal ou Bruno Gilles vainqueur au 1er tour, devant lui. Il serait en tête seulement si les deux candidats déclarés des Républicains maintenaient leurs candidatures. Mais ça n'effraie pas Stéphane Ravier et au contraire il se dit même prêt à une grande alliance pour conquérir la ville.

Je souhaite une alliance avec tous les Marseillais de bonne volonté et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Mais aussi un rassemblement avec Martine Vassal ou Bruno Gilles ou encore je ne sais pas qui de La République en Marche - Stéphane Ravier