Municipales à Marseille : un "scandale démocratique" dit Bruno Gilles sur les soupçons de fraude

Le candidat dissident des Républicains évoque, si cette fraude est avérée, un véritable "scandale démocratique". Bruno Gilles (crédité de 6% dans un sondage publié ce mercredi) va rencontrer mardi prochain le maire sortant Jean-Claude Gaudin pour évoquer avec lui cette question.

Le sénateur candidat dans les 4e et 5e arrondissements et ses alliés ont constaté eux aussi des irrégularités dans certains bureaux de vote lors du premier tour, notamment dans les 11e et 12e arrondissements, un secteur détenu par la droite depuis plusieurs décennies.

Outre un SMS en notre possession où des élus républicains sortants demandent à des présidents de bureaux de vote d'accepter les procurations photocopiées non-certifiées conformes lors du premier tour, les enquêteurs devront aussi comprendre ce qui s'est passé dans le bureau 106 du 12e. Sur 55 procurations, 51 étaient issues de la même maison de retraite. Elles auraient été toutes en possession de collaborateurs de la mairie de secteur.

Cela est affirmé par Robert Assante, le candidat des listes Bruno Gilles : il a vérifié les listes d’émargement et reconnu les noms des fonctionnaires. Bruno Gilles, en campagne depuis 20 mois, affirme ne jamais avoir usé de telles pratiques dignes d’une conspiration.

Autre point sensible de l’enquête, la mairie centrale et le service des élections, où toutes les procurations sont vérifiées. Et donc qui aurait enregistré des procurations non-conformes ?

Enfin, la police judiciaire regarde également de près les opérations de validation de ces procurations avec une certification obligatoire notamment, par un officier de police. Plusieurs dizaines de fonctionnaires étaient habilités pour cette tâche.

