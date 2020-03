SONDAGE - Municipales à Marseille : Vassal et Ravier en tête, Rubirola à l'affut au premier tour

Et dans ce sondage réalisé sur 704 personnes de plus de 18 ans du 2 au 6 mars, pour le premier tour, un point de plus pour Martine Vassal à 24%, cependant elle reste très loin des 38% de Jean-Claude Gaudin en 2014. Elle récupère certainement des voix des marcheurs. La campagne de leur candidat Yvon Berland ne décolle pas à 7 points. En revanche une progression notable pour le dissident les Républicains Bruno Gilles. Avec ses 10 points il peut se maintenir au second tour, plus probable aujourd’hui qu’un ralliement à Martine Vassal.

Le Rassemblement national plafonne à 22%, il reste sur son socle électoral. A gauche la surprise vient du Printemps Marseillais donné à 18% , une progression de 2 points, la recette semble prendre. Cependant cette union devra aussi au second tour jouer la carte du rassemblement avec Europe Ecologie les Verts en baisse de 4 points par rapport à notre sondage de début janvier.

Samia Ghali créé elle aussi la surprise avec ses 9 points , elle pèsera aussi à gauche. Pour le second tour, quelle que soit l’hypothèse retenue, Martine Vassal arrive en tête devant les forces de gauche, unies ou pas.

Mais attention à cette élection par secteurs et à une marge d’erreur de 3 points pour cette étude.