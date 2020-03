Municipales à Mende : deux listes face à face.

Il y aura deux listes dans la course à la mairie, à Mende, celles du maire sortant Laurent Suau et celle de Philippe Pouget.

SAID MAKHLOUFI

Il y aura deux listes dans la course à la mairie, à Mende, celles du maire sortant Laurent Suau et celle de Philippe Pouget. D’un côté le maire sortant Laurent Suau. Devenu maire en 2016 pour succéder à Alain Bertrand. Laurent Suau se présente sans étiquette pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

Laurent Suau repond aux questions de Said Makhloufi Copier

Face à Laurent Suau, un nouveau venu en politique. Philippe Pouget, tête de liste de Mende Avenirs 2020. Né à Marvejols, il habite à Mende depuis 1996. Avocat de profession, il est pour la 1re fois candidat à une élection municipale.

Philippe Pouget, repond aux questions de Said makhloufi Copier

Locaux commerciaux fermés, rues quasi-désertes, le centre-ville de Mende est depuis quelques années en perte de vitesse. À deux semaines des municipales, le centre-ville est devenu au fil de la campagne un enjeu de l’élection. Pour Terre de Cévennes, le magazine de la rédaction Saïd Makhloufi a rencontré les commerçants du centre-ville.