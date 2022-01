Municipales à Menton : cinq listes se présentent sur fond de guerre de succession et de duel fratricide

Le premier tour de l'élection municipale à Menton a lieu ce dimanche. Cinq listes sont en lice. Une élection qui s’annonce tendue, sur fond de guerre de succession, après la mort soudaine, le 25 octobre dernier de Jean-Claude Guibal, à l'âge de 80 ans. Il a été maire durant 32 ans de cette commune de 30 000 habitants. La campagne a été éclair, à peine deux semaines entre le dépôt des listes et le premier tour, et contrainte par les mesures sanitaires.

Un duel fratricide se profile

Un duel se profile entre l'ex -deuxième adjoint Yves Juhel, 76 ans et l'ex-première adjointe, Sandra Paire, 50 ans. L'un a passé deux mandats au côté de Jean-Claude Guibal et a été élu le 9 novembre en conseil municipal à une voix près (18 contre 17) grâce à l'opposition du centre, de droite et d'extrême droite. Sandra Paire a claqué la porte de ce conseil suivi par 20 élus de la majorité. A la mairie depuis 2020, elle estime être l'héritière naturelle de l'ancien édile. En décembre, Yves Juhel a porté plainte contre Sandra Paire pour vols de documents officiels, elle a passé quelques heures en garde à vue avec Fatou Senghor, qui assurait l’intérim avant le retour du Directeur général des services et Rémy Passeron, ancien responsable du cabinet du maire. Avant son décès brutal d'une crise cardiaque à 80 ans, Jean-Claude Guibal faisait l'objet d'une enquête sur possibles malversations dans la gestion des ports de la ville.

Sujet sensible pour les Mentonnais

Le sujet est sensible pour les Mentonnais qui sont peu enclins à s'exprimer à l'avant-veille du scrutin. "Le seul tort de l'ancien maire est de ne pas avoir préparé sa succession, c'est dommage, je suis déçu qu'ils aient divorcé et qu'on en arrive là" témoigne un habitant de Menton depuis 1980. Un autre n'est pas étonné, "comme dans les familles, quand il y un héritage, ça se dispute. Et puis là, d'autres figures locales s'en mêlent et ça va certainement influencer les électeurs comme moi." En toile de fond de cette guerre, le conflit entre le maire de Nice, Christian Estrosi qui a félicité Yves Juhel lors de son élection le 9 novembre et le député Eric Ciotti qui soutient la candidate LR Sandra Paire.

Cinq listes se présentent

Cinq listes sont en lice et 39 sièges sont à pourvoir au Conseil Municipal :