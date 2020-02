Municipales à Mérignac : le candidat divers droite dénonce une ville saturée à force de constructions

L'urbanisation est au cœur des préoccupations du candidat divers droite à Mérignac. Thierry Millet dénonce une ville saturée et veut ralentir et rééquilibrer l'urbanisation. Le candidat était l'invité de France Bleu Gironde ce jeudi.

Thierry Millet, candidat divers droite à Mérignac, n'en est pas à sa première campagne municipale. L'élu est au conseil municipal depuis quatre mandats. Il repart fort de la confiance accordée par des habitants excédés par les constructions qui se multiplient dans la ville. Au point qu'elle est saturée dénonce le candidat. Thierry Millet veut développer des logements, mais avec plus de modération et surtout un accompagnement par des équipements publics, de la voirie et des transports en commun adaptés.

Les candidats déclarés à Mérignac :

Alain Anziani, Parti Socialiste, maire sortant

Bruno Sorin, La République en marche

Sylvie Cassou-Schotte, Europe Ecologie-Les Verts

Thierry Millet, Divers-droite

Catherine Tarmo, centre

Marie Duret-Pujol, liste citoyenne soutenue par la France Insoumise

Guillaume Perchet, Lutte Ouvrière