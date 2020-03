Municipales à Mérignac : Alain Anziani (PS) en ballottage favorable

Le maire PS sortant Alain Anziani arrive en tête à l'issue du premier tour à Mérignac. Il devra affronter trois autres listes au second tour.

Alain Anziani passe assez confortablement au second tour à Mérignac. Avec 42,33% des voix, le maire PS sortant de la deuxième plus grande ville de Gironde est en tête à l'issue du premier tour. Il distance les trois candidats qui l'accompagneront au second tour.

Avec 17,67% des voix, Sylvie Cassou-Schotte (EELV), par ailleurs adjointe au maire sortant, est en deuxième position. Elle est talonnée par Thierry Millet (Divers-droite) à 17,1%. Le candidat LREM Bruno Sorin passe lui de justesse ce premier tour, avec 10,26% des voix.