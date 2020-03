Municipales à Mérignac : "Nous serons contre l'extension de l'aéroport" déclare Marie Duret-Pujol

A Mérignac, deuxième plus grande ville de Gironde, sept listes se présentent face au maire sortant Alain Anziani (PS). Soutenue par La France Insoumise, la liste citoyenne de Marie Duret-Pujol veut donner "une place très importante" à la démocratie participative.

"Nous voulons faire de Mérignac une ville où il fait bon vivre" : à la tête de la liste "Mérignac en commun", Marie Duret-Pujol veut régler les problèmes "de l'habitat, de l'urbanisme" dans la deuxième plus grande ville de Gironde. Soutenue par La France Insoumise, sa liste citoyenne a fort à faire pour exister dans une campagne à huit listes, dont plusieurs ancrées à gauche -dont celle du maire sortant Alain Anziani-. Urbanisme, écologie, comment se différencier des autres ? Marie Duret-Pujol insiste sur son programme de transports gratuits, un frein au développement de l'aéroport et la mise en place de référendums d'initiative citoyenne (RIC).

Ce RIC permettrait la révocation des élus - Marie Duret-Pujol

Marie Duret-Pujol, déjà candidate aux européennes et aux législatives, place la démocratie participative au cœur de son programme. "Le RIC est une idée déjà développée par Jean-Luc Mélenchon en 2017, reprise ensuite par les gilets jaunes" déclare-t-elle. "Il est vraiment important que chaque citoyen et chaque citoyenne se sente à nouveau impliqué·e dans la vie de la municipalité." Au point de donner aux administrés de la commune un véritable pouvoir de décision. "Ce RIC permettrait la révocation des élus" assure la candidate. "A mi-mandat, si votre élu ne fait pas ce pourquoi il a été mandaté, il serait possible de demander sa révocation."

Marie Duret-Pujol veut freiner le développement de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Alors que l'aéroport de Bordeaux-Mérignac veut atteindre 9,6 millions de passagers en 2023 -près de deux millions de plus qu'aujourd'hui-, Marie Duret-Pujol s'oppose à une nouvelle extension. "Nous serons contre l'extension de l'aéroport. Il y a des moyens de déplacement alternatifs, des moyens de transport beaucoup plus écologiques qui existent."

Marie Duret Pujol : "L'aéroport, ça touche de nombreux citoyens et citoyennes à Mérignac" Copier

Autre cheval de bataille de Marie Duret-Pujol : les transports. "Nous proposons de mettre en place des parkings à l'entrée des villes, avec des navettes gratuits (...) pour éviter que trop de voitures entrent à Mérignac." La candidate espère faire évoluer la place des véhicules personnels et en réduire la voilure, "éviter qu'il y ait une voiture par habitant." Pour se déplacer, elle propose d'autres navettes gratuites entre les différents quartiers de Mérignac.

