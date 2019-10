Municipales à Metz : Béatrice Agamennone se présente contre Richard Lioger

Metz, France

"J'ai beaucoup écouté les Messins, les Messines, les marcheurs et les marcheuses, et j'ai décidé d'être candidate aux municipales." C'est en ces termes que Béatrice Agamennone, référente En Marche en Moselle et adjointe au maire de Metz, s'est lancée, ce mardi matin, dans la course vers le fauteuil de premier magistrat de la ville.

Une candidature contre celle de son parti

Elle explique ne pas se retrouver dans les autres candidatures, y compris celle de Richard Lioger, député LREM et candidat investi par le parti. Béatrice Agamennone ne sera bientôt plus référente de son parti, mais n'a pas encore démissionné : elle doit rencontrer Stanislas Guérini, le délégué général de LREM. Pour elle, quitter En marche "est un déchirement".

Soutien de Nathalie Griesbeck, alliance avec Jérémy Aldrin ?

En revanche, elle obtient selon ses dires le soutien du Modem et de Nathalie Griesbeck, l'ex-eurodéputée pressentie un temps pour être candidate : "elle est en phase avec mon projet", dit-elle. Elle se dit également prête à travailler avec Jérémy Aldrin, le jeune candidat divers droite.

La société civile en vitrine

Béatrice Agamennone souhaite mettre en avant la société civile : à ses côtés, ce mardi matin, deux femmes entrepreneuses, et un jeune homme diplômé de Sciences Politiques, qui travaille à la Sécurité sociale. Le réalisateur Dominique Hennequin la suit également. Son objectif ? "Faire une ville innovante et durable."