Municipales à Metz : Nathalie Griesbeck n'y va pas

"J'ai fait le choix de ne pas conduire de liste aux municipales de Metz" en mars 2020. C'est en ces mots que Nathalie Griesbeck, ancienne députée européenne Modem, a mis un terme aux spéculations concernant sa candidature. Elle avait laissé planer le doute pendant de longues semaines, le mouvement de François Bayrou revendiquant la ville au nom d'un accord. Un sondage la plaçait d'ailleurs en tête au premier tour. "J'ai aussi décidé de continuer à servir mes concitoyens autrement en utilisant mon expérience, mes contacts, mon travail pour initier une organisation internationale de petite taille dont l'objet porterait sur les droits fondamentaux des enfants"

Qui chez En Marche?

Désormais, l'investiture va donc se jouer entre les deux candidats à l'investiture de La République en Marche, Béatrice Agamennone, référente du parti en Moselle, et membre de la majorité municipale actuelle, et le député Richard Lioger, qui n'a pas attendu la décision du parti pour se déclarer. Richard Lioger a déjà constitué son équipe de campagne, il dévoile en ce moment son programme et a même ouvert un local de campagne à Metz, ce qui irrite chez les décideurs d'En Marche à Paris.