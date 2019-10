Municipales à Metz : Thomas Scuderi se lance officiellement

Thomas Scuderi se lance officiellement dans la bataille des municipales à Metz, le jeune socialiste, adjoint au maire, l'annonce ce mercredi soir lors d'une réunion avec ses partisans. Il en a assez "des manigances, des stratégies et des stratagèmes" de ses amis du PS.

Metz, France

"Je n'attends pas le parti socialiste pour avancer". Thomas Scuderi commençait à trouver le temps long et à sentir le vent tourner. Désigné candidat du PS par un vote des militants (65 voix) le 26 mars dernier, l'adjoint au maire en charge de la démocratie participative n'avait pas toujours pas été investi par le parti socialiste.

"Il n'a pas les épaules" répète régulièrement le maire PS Dominique Gros et surtout le parti lui préférait un candidat plus rassembleur, notamment Jean-Michel Toulouze, décédé le 3 octobre dernier. Thomas Scuderi a compris qu'il ne serait sans doute pas choisi, lassé "des manigances, des stratégies, des stratagèmes" de ses amis politiques, il a donc décidé ce mercredi soir de s'engager dans la campagne.

"J'avance sans attendre"

Le parti Socialiste a pour l'instant décidé de faire campagne sans tête de liste, "de manière collective" expliquait sur France Bleu Lorraine Yoan Hadadi, membre Mosellan du bureau national "moi j'avance sans attendre qu'on vienne me donner l'autorisation d'avancer" rétorque Thomas Scuderi : "les démarches politiciennes ne m'intéressent pas".

Metz en confiance

La confiance, c'est un mot que Thomas Scuderi répète ce mercredi soir "_il faut faire confiance à la démocratie, les citoyens sont avec nous depuis le début et ça ne fait que croître"_. Le jeune élu à la mairie depuis 12 ans estime qu'il est temps "de passer aux choses sérieuses et de siffler la fin de la récré". Thomas Scuderi se voit en héritier de la majorité sortante : "il faut arrêter de se regarder le nombril pendant des semaines, des mois, il est temps que la gauche et la majorité sortante puissent relever le challenge des municipales, moi je suis au rendez-vous pour cela".

Quant à Unis, la liste de gauche conduite par Xavier Bouvet, l'élu messin explique : "on a essayé de discuter mais sous certains aspects, ça manquait de clarté, _en fait Unis ne voulait pas du parti socialiste, ni des insoumis_".

Metz capitale de l'écologie urbaine

Thomas Scuderi a révélé une partie de son programme "sur 2 jambes" : refaire de Metz la capitale de l'écologie urbaine et s'appuyer sur la démocratie locale pour diriger : "c'est-à-dire remettre le citoyen au cœur de la décision".