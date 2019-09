Municipales à Metz : Xavier Bouvet prend la tête du mouvement Unis

Metz, France

Sa candidature à la mairie de Metz en mars 2020 ne fait pas débat au sein du rassemblement Unis. Xavier Bouvet occupe la première place de cette liste qui a l’ambition de rassembler la gauche messine.

Xavier Bouvet a lancé le mouvement en janvier dernier avec l’éclosion d’Esplanade. Aujourd’hui, il peut compter sur Europe écologie les Verts, Génération.s de Benoit Hamon, les Radicaux de gauche et très certainement avec le parti communiste qui doit le confirmer ce mardi.

Xavier Bouvet a milité au parti socialiste mais aujourd'hui, à 35 ans, il se lance de son côté. Lui qui a été conseillé du maire de Metz Dominique Gros, puis directeur de l'agence de tourisme et de développement économique Inspire Metz pendant deux ans, il s'émancipe et rassemble.

Les bus

Xavier Bouvet estime qu'il reste beaucoup à faire même si le réseau a bien évolué avec le Mettis. Mais il faut faire la 3e ligne vers Montigny-Lès-Metz. Il la chiffre entre 80 et 90 millions d'euros. Xavier Bouvet veut rendre les bus gratuits pour les moins de 26 ans d'ici la fin du mandat. Cela coûtera 5 millions d'euros selon lui. Mais quoi qu'il arrive, il ne veut pas augmenter les impôts.

Le stationnement

Il y a matière à renégocier avec Indigo les tarifs jugés trop compliqués et trop rigides, le système est à ses yeux ultra chronométré.

La sécurité

Elle se joue en partie à la sortie des boites de nuit du centre piétonnier. Il faut plus de patrouilles de police à cette heure-ci de la nuit.

Le centre-ville

Les loyers pénalisent les commerçants, les familles et les étudiants. Xavier Bouvet veut donner plus de pouvoir à des sociétés d'économie mixte pour peser sur le marché. Par ailleurs, il fera tout ce qu’il peut pour empêcher l'extension des zones commerciales à la périphérie. Et même sur la zone de l'amphithéâtre, à côté du centre Pompidou. Il n'aurait pas choisi un centre commercial comme Muse.

Xavier Bouvet, 35 ans, a dirigé l'agence Inspire Metz pendant deux ans. © Radio France - François Pelleray

Pour rendre les loyers du centre-ville plus accessibles, comment agir face au de l'immobilier qui dicte sa loi ? La réponse de Xavier Bouvet. Copier

Xavier Bouvet est soutenu entre autres par Danielle Bori, Isabelle Kaucik, Margaud Antoine-Fabry, Raphael Pitti, Gilbert Krausener, Nicolas Tochet.

