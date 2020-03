Municipales à Meung-sur-Loire : une seule liste dimanche, du jamais vu dans la commune !

C'est du jamais vu dans l'histoire de Meung-sur-Loire. Malgré la taille de la commune (6 500 habitants), il n'y aura qu'une seule liste proposée aux électeurs pour les municipales dimanche prochain : la liste (divers droite) de Pauline Martin, qui est maire de la commune depuis 2008. C'est d'autant plus surprenant quand on se souvient qu'il y avait 5 listes en compétition en 2008, et encore 3 listes en 2014...

"Cette situation m'étonne, incontestablement, confirme Pauline Martin. Mais surtout, je le regrette car ce n'est pas ainsi qu'on fait avancer la démocratie." Comment en est-on arrivé là ? L'élue y voit deux raisons principales : "Probablement d'abord parce que la société évolue, et pas de manière positive, sur la notion d'engagement politique. Mais aussi peut-être, parce, tout simplement, moi je suis tout le temps sur le terrain : je fais le job comme on dit, et je le fais avec toute ma passion et tout mon cœur."

L'opposition muselée à Meung-sur-Loire ?

En fait, Christian Barbotin, conseiller municipal d'opposition sortant, devait mener une liste divers gauche mais il n'a pas réussi à boucler sa liste. La faute, selon lui, en partie à l'attitude de Pauline Martin vis-à-vis de l'opposition ces dernières années. "Bien sûr qu'il y a un désinvestissement des citoyens par rapport au fait politique, car la politique est très dévaluée, analyse-t-il. Mais les citoyens sont quand même prêts à s'investir, pourvu que ce soit pour des causes concrètes, sur lesquelles ils l'ont l'impression d'agir. Or il faut reconnaître que lors de ces six dernières années, au conseil municipal de Meung-sur-Loire, on n'a pas eu le sentiment de servir à grand chose..."

Et Christian Barbotin d'assurer : "Je n'ai pas eu de difficultés pour trouver une trentaine de personnes afin de monter une liste. Mais parmi elles, très peu étaient prêtes à se résoudre à cette perspective : devoir siéger pendant six ans dans l'opposition face à Madame Martin. En six ans, aucune de nos propositions n'a été entendue ni même étudiée, les commissions n'étaient que des chambres d'enregistrement. Dans ces conditions, c'est difficile de trouver des volontaires !"

Une seule liste dans 60 communes du Loiret

Muselée, l'opposition à Meung-sur-Loire ? L'argument fait sourire Pauline Martin : "Je rigole, parce que je suis persuadée que sa place, on se la fait soi-même, quoi qu'il arrive. Il y a une démocratie qui s'exerce, il y a des règles au conseil municipal. D'ailleurs, lors de mon premier mandat de maire, j'ai eu une opposition qui bataillait mais qui était constructive. Si l'opposition n'a pas trouvé sa place ces dernières années, ce n'est pas forcément ma faute." Pauline Martin répète qu'elle ne se réjouit pas de ne plus avoir d'opposition pendant les six prochaines années : "Ce n'est pas une bonne chose, et cela va m'obliger à inventer un nouveau modèle de démocratie locale."

Il n'y aura donc qu'un seul tour dimanche à Meung-sur-Loire, sauf en cas d'abstention massive puisque pour être élu dès le premier tour, il faut avoir recueilli au moins 25% des inscrits. Meung-sur-Loire est loin d'être un cas isolé : 60 communes de + 1 000 habitants dans le Loiret sont dans cette situation, avec une seule liste déposée. Y compris à Chécy, 8 700 habitants, où seul le maire sortant Jean-Vincent Valliès est en lice...